Ischia, stato d'emergenza e commissario: la reazione del governo

Arriva la reazione del governo. Il consiglio dei Ministri straordinario di questa mattina ha stanziato due milioni di euro come primo aiuto per l'emergenza di Ischia. È stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è stata nominata Simonetta Calcaterra commissario straordinario. Nei prossimi giorni il premier, Giorgia Meloni, si recherà a Ischia per visitare il luogo della tragedia e per portare tutta la vicinanza del Paese ai familiari dei dispersi e delle vittime.

"Il presidente Giorgia Meloni sarà a Ischia nei prossimi giorni, non appena le operazioni lo renderanno possibile ma non prima di avere chiaro il quadro, anche sui dispersi. Andare adesso sarebbe una passerella", ha affermato il ministro del Mare e della Protezione Civile, Nello Musumeci. Per il governo "l’emergenza deve essere finalmente superata. Si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro tra i ministeri interessati per la pianificazione e la gestione dei fondi per mitigare il rischio legato al dissesto idrogeologico", ha aggiunto.

Musumeci ha sottolineato come sia stata sollecitata "l’approvazione definitiva del Piano nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico". Intanto sull'isola si continua a scavare per cercare di trovare gli undici dispersi che mancano all'appello. Si scava senza sosta tra il fango e i residenti a fatica tentano di ripartire cercando di svuotare case e negozi che la furia della valanga ha portato fin dentro le abitazioni e i locali.