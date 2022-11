Meteo, Giuliacci rivela: Italia travolta dal treno del gelo

27 novembre 2022 a

Il maltempo sta per tornare e colpirà ancora una volta buona parte della Penisola. Dopo la tragedia di Ischia, le piogge colpiranno ancora il territorio nazionale con rischi di nuovi disastri idrogeologici. Ed è per questo motivo che bisogna porre molta attenzione alle previsioni del tempo. Come riporta ilmeteogiuliacci.it "nel corso della prossima settimana un altro vortice ciclonico impatterà sull'Italia e le conseguenze saranno pesanti per alcune regioni. Non cambierà di molto la solfa nemmeno a inizio settimana: dopo una temporanea pausa soleggiata già da martedì 29 novembre la discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo. Il maltempo però sarà davvero rapido e si concentrerà in Sardegna e Sicilia".

Occhio poi alle temperature: "Il freddo intenso coinvolgerà soprattutto il Nord Italia e solo marginalmente il Centro, e piomberà sull'Italia nel corso del fine settimana del 3-4 dicembre, causando nelle regioni settentrionali un brusco abbassamento delle temperature, che si spingeranno su valori tipici di pieno inverno", fa sapere il colonnello Giuliacci.

E ancora: "In base alle proiezioni odierne quindi nella giornata di domanica 4 la neve potrebbe scendere fino a quote di pianura su Piemonte e Lombardia, imbiancando anche le strade di Torino e Milano, ma è possibile che i fiocchi raggiungano addirittura le coste liguri, facendo la loro comparsa anche a Genova".