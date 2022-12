Davide Rebellin, il pirata che lo ha ucciso è tedesco: perché non andrà in galera

02 dicembre 2022 a

Davide Rebellin è stato travolto da un camion ed è morto all'istante. La tragedia che ha colpito tutto il mondo dello sport italiano e in particolare il ciclismo è ancora senza un colpevole. Ma qualcosa nelle indagini comincia a muoversi. Infatti è stato individuato e denunciato a piede libero l'autista alla guida di un camion tedesco ha travolto e ammazzato il 51enne ex campione di ciclismo.

Il conducente del camion dopo aver travolto Rebellin ha fatto perdere le sue tracce. Il camionista di fatto è stato individuato grazie alla collaborazione tra la polizia italiana e quella tedesca. Si tratta di un cinquantenne che in questo momento si trova già in Germania.

Rebellin travolto e ucciso dal tir pirata? Choc: chi è stato il primo a soccorrerlo



Beffa delle beffe: l'uomo non è stato sottoposto al fermo perché il codice penale non prevede il reato di omicidio stradale. Come riporta ilCorriere del Veneto, la procura di Vicenza ha già aperto un fascicolo sull'incidente per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Rebellin infatti non è stato assistito dal conducente del camion subito dopo l'impatto. Il camionista, 62enne, infatti è fuggito. Solo successivamente è stato dato l'allarme e sono arrivati i soccorsi. Purtroppo vani dato che Rebellin di fatto è morto pochi istanti dopo il violentissimo impatto col mezzo.