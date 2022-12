Roma, la lite nel condominio, poi gli spari al bar: 4 morti

11 dicembre 2022 a

Una vera e propria mattinata di terrore e di panico a Fidene, a Roma. Un uomo armato è entrato in un bar e ha fatto fuoco all'impazzata contro alcune persone presenti all'interno del locale.

La tragedia si è consumata in via Monte Gilberto. Sono almeno quattro i morti. Ma nella furia di fuoco sono state colpite altre tre-quattro persone che adesso sono state trasferite in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, al Sant'Andrea e all'Umberto I. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. Inoltre una persona presente alla scena è stata colta da malore e ora è ricoverata all'ospedale Sandro Pertini. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno circondato tutta la zona.

Bisogna capire quali siano i motivi che hanno scatenato questo gesto così violento. Si tratterebbe di liti condominiali poi sfociate in questa terribile sparatoria. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire l'intera dinamica di quanto accaduto per capire cosa è accaduto in questa terribile mattinata di follia. Secondo le prima ricostruzioni in un primo momento ci sarebbe stata una lite legata a questioni condominiali, poi l'inferno di fuoco al bar. Evidentemente la discussione è prseguita all'interno del locale e l'assassino ha aperto il fuoco in modo crudele su chi si trovava a tiro.