Raccontarsi... "dentro": Artur, la minirassegna su devianza e rischio

L’Associazione ARTUR, a cinque anni dall’aggressione al giovanissimo Arturo Puoti, nella centralissima Via Foria di Napoli, presenta: RACCONTARSI…’DENTRO’, Minirassegna multimediale sulla devianza e il rischio. La kermesse, alla sua edizione inaugurale, si svolgerà il 13 dicembre 2022, dalle 11.30 alle 14.30, presso Villa Doria d’Angri, sede dell’associazione, ed è destinata a giovani e adulti per sensibilizzare rispetto al tema della devianza giovanile.

Attraverso un bando di concorso, l’associazione ARTUR ha selezionato i migliori video candidatisi, che nell’occasione saranno premiati. Tali video costituiscono repertorio di racconto interiore, anche ‘dentro’ e oltre la devianza; lo scopo ultimo è l’esplorazione del paradigma narrativo dei vissuti dei ragazzi al ‘confine’, chiamati a narrarsi attraverso diversi espedienti visuali, creativi e mediali.

La giornata sarà anche l’occasione per confrontarsi su un possibile “bilancio sociale” a cinque anni da quell’evento, su quanto si è fatto, ma soprattutto su quanto c’è ancora da fare. In apertura, sarà proiettato un video-ricordo, ad un anno dalla sua scomparsa, dedicato a Giuseppe Fusella, giovane vittima di violenza.

L’evento ha la direzione scientifica di Maria Luisa Iavarone e la direzione artistica di Luigi Aruta.