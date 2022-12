Messina, 4 scosse di terremoto: epicentro a Floresta

15 dicembre 2022 a

La terra torna a tremare. Quattro scosse di terremoto sono state avvertite in modo chiaro nella provincia di Messina questa sera. La più forte registrata secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è di magnitudo 3.7. L'epicentro sarebbe nei pressi del comune di Floresta, in provincia di Messina. La prima scossa di questo sciame sismico è stata registrata alle ore 19,18 e di magnitudo 3 con epicentro a 4 km a sud ovest di Floresta e a una profondità di 35 km. La seconda alle 19,19 di 3.1 a 3 km a ovest di Floresta e a una profondità di 38 km. La terza pochi secondi dopo, di 3.7, la più forte a 4 km a nord di Floresta e a una profondità di 45 km. La quarta alle 19,22 di magnitudo 2.3 a 4 km a sud ovest di Floresta e a una profondità di 39 km. Non si segnalano danni a cose o a persone.