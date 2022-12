Sciacca, pullmino investe i bambini delle elementari

19 dicembre 2022 a

Quattro bambini, tutti alunni della quinta elementare "Mariano Rossi" di Sciacca, in provincia di Agrigento, sono rimasti feriti in maniera lieve dopo essere stati investiti da un pullmino mentre assistevano a una manifestazione che si stava svolgendo all'aperto all'istituto "Calogero Amato Vetrano". Il mezzo, secondo quanto è stato ricostruito, era posteggiato in una strada in discesa quando improvvisamente si è mosso travolgendo la scolaresca. La maggior parte degli alunni è riuscita a scansarsi mettendosi al sicuro. Quattro di loro, invece, sono stati travolti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Una delle ipotesi è che il mezzo fosse stato posteggiato senza la marcia ingranata, ovvero in folle.



"Poteva accadere di peggio, ma è Natale e probabilmente c'è stato un intervento non umano per impedirlo", ha commentato a caldo all'agenzia Agi Paola Triolo, dirigente dell'Istituto scolastico comprensivo Mariano Rossi di Sciacca. In realtà, al di là della suggestiva ed efficace immagine del "miracolo" e del soprannaturale, molto più prosaicamente a salvare i bambini è stato il pronto intervento di alcune maestre. L'incidente "è avvenuto presso un istituto alberghiero dove si trovavano i nostri bambini, dell'età di 9 anni; i soccorsi sono stati immediati e i bambini hanno ricevuto le cure mediche nell'ospedale di Sciacca, accompagnanti anche dai genitori - spiega la dottoressa Triolo -. Siamo in attesa anche noi di informazioni, ma due bambini li ho visti ed erano sereni". "Il furgoncino - ha proseguito la dirigente - è scivolato lungo la strada, ha investito questi tre bambini e poi è stato bloccato dalle insegnanti e da un professore che era con loro. Adesso è tutto sotto controllo".