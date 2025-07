Garlasco, dove hanno trovato le scarpe con le suole a pallini: è la prova regina?

Non ci sono, invece, tracce maschili . E c’è solo suo il profilo genetico, individuato sui tre tamponi autoptici prelevati sul suo corpo, mentre dal segmento pilifero trovato nei rifiuti non è stato possibile ricavare praticamente nulla.

Una conferma incontrovertibile, rispetto alle indagini di 18 anni fa, emerge dalle analisi effettuate dai consulenti di parte sulle ultime tracce campionate nell'incidente probatorio disposto nella nuova indagine dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco : c’è il sangue di Chiara Poggi sul frammento del tappetino nel bagno della villa di via Pascoli prelevato dagli inquirenti, ma non solo, anche su un paio di punti sulle scale in fondo alle quali la 26enne, il 13 agosto 2007 , venne trovata senza vita.

L'uomo ha affermato al settimanale che presto consegnerà "le prove" alla magistratura. Le calzature infatti non le ha tenute ("Non mi sarebbero andate bene: io ho il 42, quelle erano un 43, 44") ma avrebbe diverse "prove" da presentare in procura. La suola "a pallini" richiama l'impronta nel sangue di Chiara Poggi, da sempre attribuita ad Alberto Stasi e quel 42 è la misura delle scarpe che indossa, ma che varie perizie hanno messo ormai in dubbio.