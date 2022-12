Vittorio Veneto, sconcerto: il vescovo salta la messa di Natale

28 dicembre 2022 a

Aveva sbagliato a puntare la sveglia rischiando e non si è presentato all'appuntamento più importante dell'anno per un prete: quello con la nascita di Gesù. È successo a Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto. Dopo aver mangiato un boccone la sera della vigilia, come lui stesso ha poi raccontato, invece di puntare la sveglia alle 22.50, l'ha puntata alle 10.50, quindi al giorno seguente. E così il suo posto, per la messa delle 24, è stato preso da don Mirco Miotto, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano. Il vescovo, a Natale, durante la Messa del Giorno, si è scusato con i fedeli spiegando il retroscena della sveglia e confidando che «a un certo punto sento bussare, ed era venuta una coadiutrice, preoccupata che avessi preso un colpo...». Il vescovo è stato perdonato dai fedeli che hanno apprezzato la sua sincerità («Non dobbiamo avere orrore dei nostri sonni e delle nostre debolezze) applaudendolo.