Vaticano, il retroscena di Tarquinio su papa Francesco: "Si dimette se..."

03 gennaio 2023 a

La morte di Benedetto XVI ha aperto le speculazioni su possibili scenari che riguardano Papa Francesco. Bergoglio, infatti, ha già firmato le dimissioni e non esiterà - come ha ribadito più volte - a fare un passo indietro come il suo predecessore se "Dio lo vorrà". Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, ospite di Tagadà su La7 ha confermato l'esistenza di un documento che "in caso di impedimento, dà indicazioni precise perché si trovi un successore".

"Rinuncia già firmata". Papa Francesco, voci di dimissioni: ecco la verità

Tarquinio fa notare però, che non è una cosa nuova nella Chiesa. "Il precedente più famoso, non confermato da atti ufficiali, ma che gli storici hanno attestato come autentico è quello di Pio XII che", racconta il direttore, "durante la Seconda Guerra Mondiale volle che ci fosse un testo che acclarava che in caso di rapimento da parte dei nazisti non avevano in mano il Papa, ma semplicemente un cardinale perché lui si sarebbe dimesso". Conclude Tarquinio: "Era una possibilità che non accadeva da secoli, è accaduta con Benedetto XVI e potrebbe accadere ancora. Non sarebbe una tragedia anche se è un fatto sicuramente impattante".