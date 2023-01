Ratzinger, "cosa c'è dentro la bara del Papa": quello che nessuno ha visto

03 gennaio 2023 a

a

a

La bara di Papa emerito Benedetto XVI sarà riempita con medaglie, monete coniate durante il Pontificato, i pallii (i paramenti liturgici) e il "Rogito", un breve testo che descrive il suo Pontificato e che viene rinchiuso all’interno di un cilindro di metallo. Dopodiché, domani pomeriggio 4 gennaio, sul tardi, la bara sarà chiusa in vista dei funerali a San Pietro tenuti da Papa Francesco giovedì. È quanto ha fatto sapere il direttore della sala stampa Vaticana, Matteo Bruni, in un incontro di una ventina di minuti con i giornalisti in cui ha esposto i dettagli della celebrazione. La bara di Ratzinger, in cipresso, sarà chiusa con i sigilli della camera apostolica e verrà messa all’interno di una seconda bara in zinco che viene saldata e sigillata, e a sua volta messa in una cassa di legno che poi verrà sepolta.

Giovedì, il giorno dei funerali a San Pietro, il feretro uscirà dalla Basilica intorno alle 8.50 del mattino per permettere ai fedeli di dire il rosario sulla sua

bara, poi si terrà la liturgia, presieduta da Papa Francesco e celebrata dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovan Battista Re, al termine della quale il corpo verrà portato nelle grotte per la sepoltura.