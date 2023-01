Terremoto, scossa avvertita in provincia di Frosinone: la terra trema ancora

03 gennaio 2023 a

Paura nel sud Italia. Una scossa di terremoto, di magnitudo di 3.5 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, questo pomeriggio alle 16.54 con epicentro a San Pietro Infine, in provincia di Caserta. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Frosinone, nel Cassinate. Il sisma ha creato apprensione tra i cittadini, soprattutto quelli che abitano ai piani alti. Per fortuna al momento non si registrano danni.