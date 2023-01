Ratzinger, Bergoglio non celebra i funerali: cosa c'è dietro

04 gennaio 2023 a

La celebrazione eucaristica di domani per le esequie di Benedetto XVI sarà presieduta da Papa Francesco e celebrata dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovan Battista Re. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni in un briefing con i giornalisti. Bruni ha anche spiegato che: «La celebrazione liturgica grosso modo ricalca il modello delle esequie di un Sommo Pontefice: la base è quella».

Nel corso della riunione, il capo della comunicazione vaticana ha detto che ci saranno però «alcuni elementi originali evidentemente, che danno al rito una sua originalità e alcuni elementi mancanti, che sono quelli più attinenti proprio alla Pontefice regnante, come per esempio le suppliche finali: la supplica della diocesi di Roma e la supplica delle Chiese orientali, che sono molto specifiche sul Papa attivo». La Prima lettura sarà Isaia 29, 16-19», la Seconda lettura invece la prima lettera di Pietro 1, 3-9. Per il Vangelo si è scelto Luca 23, 39-46, quello del «Buon ladrone». Tutta la preparazione della celebrazione eucaristica è stata comunque frutto di un lavoro di squadra dei cerimonieri pontifici che hanno tenuto conto del pensiero di Papa Francesco.