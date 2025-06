Jeff Bezos, tempesta sul party pre-nozze: a Venezia finisce in disgrazia

Un temporale improvviso rovina l'inizio della festa di matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: mentre si teneva il party pre-matrimoniale al chiostro della Madonna dell'Orto una tempesta con fortissime raffiche di vento ha fatto terminare in anticipo la serata a cui partecipavano circa 200 invitati vip. Questi ultimi sono stati costretti a scappare via sotto la pioggia, aiutati dal personale in servizio per le nozze con grandi ombrelli. I taxi hanno lasciato la location 45 minuti prima del termine previsto dell'evento, che era mezzanotte.

Quella di ieri, giovedì 26 giugno, era solo la prima parte della grande festa organizzata dal fondatore di Amazon. Il sì ci sarà oggi e i festeggiamenti andranno avanti fino a sabato 28 giugno. L'evento di cui si è tanto discusso, insomma, non sembra essere partito benissimo: forti raffiche di vento ieri hanno spazzato via le tovaglie dai tavoli allestiti presso il chiostro di Madonna dell'Orto mentre gli ospiti sono corsi a rifugiarsi sotto le volte del portico.