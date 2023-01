Matteo Bassetti, bomba sul Covid: "Cina? Cosa non ci dicono"

05 gennaio 2023 a

Il Covid continua a preoccupare. Soprattutto dopo l'aumento dei casi che si è registrato in Cina con l'introduzione, in diversi Paesi, Italia in testa dell'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina. Ma sui numeri reali dei contagi c'è un alone di mistero. E così a dare qualche risposta ci prova il professor Matteo Bassetti del San Martino di Genova: "È difficile capire quali sono i numeri Covid reali della Cina, in quel paese gli ospedali stanno soffrendo e nelle grandi città la pressione dei contagi è forte.

Nell’ultimo mese si stima ci siano stati 350 milioni di casi e anche se fosse ricoverato lo 0,5%, diciamo gli anziani, sarebbe comunque un numero altissimo e parliamo poi di decine se non centinaia di migliaia di morti", spiega all'Adnkronos.

E ancora: "Quindi c’è un grande problema e la domanda la dobbiamo fare all’Oms, è possibile che un paese di 1,5 mld di persone non comunichi nulla almeno alle istituzioni internazionali? I contagi o i decessi? - domanda Bassetti - L’Oms è debole e latita mentre dovrebbe dire che è inaccettabile questa situazione". Ma l’Organizzazione mondiale della sanità "ripete l’errore commesso nel 2020", conclude Bassetti. Insomma il mondo resta ancora col fiato sospeso nell'attesa di vedere la luce lungo questo tunnel in cui siamo finiti 3 anni fa.