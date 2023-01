Lotteria Italia, chi ha vinto 5 milioni. L'incredibile caso di Roma

07 gennaio 2023 a

I cinque milioni di euro del primo premio della Lotteria Italia vanno a Bologna. Il tagliando vincente, è il D 271862. A seguire gli altri premi di prima categoria: il secondo premio da 2,5 milioni di euro al biglietto L 486158 venduto a Roma; il 3° premio da 2 milioni di euro al biglietto L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma); il 4° premio da 1,5 milioni di euro al biglietto E 004737 venduto a Roma; il 5° premio da 1 milione di euro al biglietto L 492408 venduto a Parma.

La Lotteria Italia quindi continua a premiare la Capitale, grazie anche alla particolare magia che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite, con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni). Un dato che conferma il legame con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

I vincitori hanno ora 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.