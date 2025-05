Andrea Roncato, punto dalla Vespa Orientalis: "Dolore acuto"

Il comico si trovava nella sua casa di campagna, a Roma nord, quando l'insetto è entrata nella stanza. "Era grandissimo: un enorme calabrone svolazzava avanti e indietro perché voleva uscire. Ho preso un Kleenex, ho aperto la finestra per permettere alla vespa di uscire, ma sono stato punto. L'ho salvata e liberata, mi ha lasciato un brutto ricordo", ha spiegato Roncato facendo dell'ironia. Subito, allora, ha chiamato il medico. "Fa male e sento la puntura. Ho applicato il ghiaccio e una pomata cortisonica", ha aggiunto. Quando è stato punto, per fortuna l'attore non era solo. Con lui c'era la moglie.

Intanto nella Capitale in tanti sono preoccupati per l'arrivo della Vespa Orientalis. Il calabrone, infatti, è già stato avvistato in molti quartieri. Secondo l'esperto Andrea Lunerti, non "bisogna mai tentare di catturare api o vespe, soprattutto le regine, dimostrano di essere pungenti. Quando vediamo che entrano in una cavità non dobbiamo mai utilizzare prodotti 'fai da te' perché le vespe possono arrivare ad aggredirci nei punti delicati del viso: bocca e occhi". Di qui un consiglio: "Se una vespa si introduce in casa, creiamo buio e lasciamo solamente una finestra aperta. La vespa, attratta dalla luce, abbandonerà l'edificio".