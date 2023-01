Antonella Moretti, "mal di schiena": morta a 58 anni in poche ore

14 gennaio 2023 a

Un lutto travolge l'Italia del Nordest, dove Antonella Moretti era conosciuta da tutti. L'imprenditrice, nonché presidente di Marevivo Veneto, è morta a 58 anni dopo che per settimane accusava mal di schiena. Poi nella giornata di sabato la situazione è peggiorata e la Moretti non ce l'ha fatta. La donna era ricoverata nell'ospedale di Pordenone, lascia un figlio e tanti amici che ora piangono la sua morte.

"Riesce davvero impossibile pensare che una donna formidabile come te se ne sia andata così presto e all’improvviso" si legge da un commento arrivato su Facebook. I funerali sono fissati per lunedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio. L’ex marito Piergiovanni Pistoni, anche lui imprenditore, ricorda come soffrisse da pochi giorni di quello strano mal di schiena che l’aveva portata ad approfondimenti medici. "Non ce n’è stato il tempo - ha detto Pistoni con la voce rotta dall’emozione e in riferimento a quella malattia su cui nessuno ha sospettato - Il male è stato fulminante".

Messaggio di cordoglio arriva anche dall'associazione: "Ancora increduli e con una tristezza nel cuore profonda come gli oceani che lei tanto amava – è il ricordo di Marevivo Veneto – comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa della nostra Presidente Antonella Moretti. Certi che da lassù continuerà a vegliare sui nostri mari, ci stringiamo al dolore del figlio Giacomo e di tutti i suoi cari".