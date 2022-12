Claudio Campiti, l'agghiacciante video della strage di Fidene

14 dicembre 2022 a

a

a

È un vero e proprio film dell'orrore quello che si è consumato domenica mattina a Fidene. Tutto, infatti, è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso all'interno del gazebo del bar alla periferia di Roma dove si stava svolgendo la riunione dei condomini contro cui ha sparato Claudio Campiti. Dal primo all'ultimo colpo esploso da quella pistola, la Glock calibro 45, presa nel poligono di via di Tor di Quinto, di cui lui era un esperto tiratore. Le immagini - lo rende noto La Stampa - sono state estrapolate dai tecnici dei carabinieri del Nucleo investigativo e riproducono esattamente quanto finora raccontato dai sopravvissuti.

Claudio Campiti-choc: a che vip ha scritto l'uomo della strage di Fidene

Mai, come in questa drammatica vicenda, sono state filmate tutte le tappe dell'assassino. Una fototrappola usata come telecamera di sicurezza, fissata sulla porta della sua abitazione - un rudere all'interno del consorzio Valleverde tra Ascrea e Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti - riprende Campiti mentre esce di casa alle ore 7,30 di domenica scorsa. Poi, sono le telecamere esterne ed interne del poligono di tiro a filmarlo, sia nel momento in cui entra, alle 8,45, sia quando ritira la valigetta con l'arma alle 8,55, fino a quando esce indisturbato e sale sulla sua auto, in direzione Fidene. Infine, la videocamera all'interno del bar "Il posto giusto" in via Monte Giberto registra la strage.

Sul conto corrente di Campiti... la scoperta sul killer di Fidene travolge il M5s

In queste ultime ore, intanto, il numero delle vittime è salito a quattro. Alle tre persone decedute sul colpo si aggiunge Fabiana De Angelis, 50 anni, una delle tre persone rimaste gravemente ferite due giorni fa, che è morta ieri sera. A perdere la vita sul luogo della tragedia erano state Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. DeAngelis era stata colpita alla testa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ma le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate. Le accuse contro Campiti sono pesantissime: quadruplo omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, dal pericolo di fuga e dai futili motivi, e triplice tentato omicidio.