Autostrada A4, Tir contromano: un incidente sconcertante

Una scena sconcertante sulla A4, un incidente che solo per miracolo non è stato mortale. Un Tir ha imboccato contromano l'uscita del casello autostradale di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza, e si è scontrato con un furgone che stava procedendo sulla rampa d'accesso in senso opposto, quello corretto. L'impatto è stato violento ma per fortuna non ha provocato vittime. L'autista del furgone è rimasto ferito lievemente.

L'incidente si è verificato intorno alle 16 di lunedì e le foto condivise dai Vigili del Fuoco sono significative. I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno subito messo in sicurezza i due mezzi: per estrarre l'autista del furgone è stato necessario l'utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici: l'uomo era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo: preso in cura dal personale del Suem, è stato quindi trasferito in ospedale ad Arzignano, mentre il conducente del Tir è rimasto illeso.

Poche ore prima, sempre sulla A4 ma in Lombardia, si era registrato un altro e ben più grave incidente: quattro tir erano rimasti coinvolti all'alba in un tamponamento mortale, con una vittima, sulla tratta Milano-Brescia tra Seriate e Cavenago. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 155. Il traffico era andato ovviamente in tilt, con otto chilometri di code e deviazioni obbligate per i viaggi a lunga percorrenza.