Carlo Nordio, il ministro ha firmato il 41 bis per Matteo Messina Denaro

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41bis per Matteo Messina Denaro. Lo rende noto il dicastero di via Arenula. Intanto il super boss ha affrontato la sua prima giornata in carcere e ha ricevuto la sua prima cartella clinica dopo il trasferimento ieri sera in Abruzzo, al carcere dell’Aquila. Come spiega a LaPresse il garante dei detenuti per l’Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, "la macchina si è mossa in modo repentino" per l’assistenza sanitaria al boss latitante per 30 anni. Messina Denaro viveva nascosto e sotto falso nome. La prenotazione per il trattamento in clinica a Palermo era registrata a nome di Andrea Bonafede e la cartella clinica era quindi riferita a quest’ultimo. Si tratta di un documento individuale che raccoglie le informazioni personali, anagrafiche e cliniche significative relative a un paziente e a singoli episodi di ricovero, necessarie a rilevare un percorso diagnostico-terapeutico e determinare le giuste cure da somministrare.

"Stamattina è stato fatto un consulto con medici specialistici per seguire la posologia terapeutica - ha aggiunto Cifaldi spiegando che per la cartella clinica, non avendo uno storico del detenuto sanitario, non avendola il medico di base e quello che lo stava seguendo, non ce l’hanno il medico della Asl e del carcere: dobbiamo quindi ricostruirla sia con l’anamnesi sia con gli accertamenti che stanno facendo da questa mattina".