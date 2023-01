Roma, "riti esoterici e cocaina": madre e figlia morte in casa

21 gennaio 2023 a

Una scoperta da brividi in un appartamento a Roma, dove ieri sono stati trovati i corpi di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 83 e 54 anni. La polizia avrebbe visto in giro per casa anche candelotti, mozziconi e una tunica, quelli che sembrano resti di un rito esoterico. Adesso sono in corso delle indagini per capire cosa sia successo. La madre, Elena Bruselles, ex infermiera e malata di Alzheimer, sarebbe morta a ridosso del 28 dicembre. Mentre la figlia, Luana Costantini, sarebbe deceduta pochi giorni fa.

I vicini di casa avrebbero descritto Luana come una donna tranquilla e riservata ma avrebbero parlato anche di un fidanzato di cui si sarebbero perse le tracce da dicembre. "Aveva un fratello e una sorella, erano una famiglia unita, finché nella sua vita non è entrato questo santone che si faceva chiamare “sciamano”, vendeva alghe online. Poi loro non si sono più visti, ci sono gli avvocati in mezzo", ha rivelato a Repubblica il proprietario di un'officina vicino alla casa in cui sono stati trovati i corpi. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme.

Su uno dei suoi due profili Facebook, la donna avrebbe continuato a pubblicare fino al 27 dicembre articoli a tema esoterico, con continui riferimento a Cubytrix, una "comunità del paranormale". Sulla loro pagina - come rivela Repubblica - "sponsorizzano corsi di magia, di tantra nero, divinazione. E vendono anche rune e tavole ouija, da usare durante le sedute spiritiche". Si è scperto, poi, che il fondatore di Cubytrix si fa chiamare Shamano Shekhinà Shekhinà e che dietro la sua figura ci sarebbe Paolo Rosafio, ovvero l’ex fidanzato di Luana di cui hanno parlato i vicini. Ora le forze dell'ordine lo starebbero cercando in Puglia, non perché sia indagato, ma per capirci qualcosa in più.

Qualcosa sarebbe successo la notte di Halloween, dopo un rito di evocazione: "È il ringraziamento e il sacrificio all’Eggregora madre. È stato aperto un passaggio col mondo dei morti", ha raccontato un amico di Rosafio e Luana, anche lui amante dell’occultismo. Da quel giorno la donna sarebbe cambiata: "Non mangiava, distorceva le ossa, batteva i denti con furia". Secondo lui, nei suoi ultimi giorni la 53enne "ha prelevato la pensione della madre e ha chiamato uno spacciatore, pippando fino al suo crollo". A distruggerla sarebbero state la morte della madre e la fine della sua relazione.