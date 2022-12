Macerata, come si è uccisa a 77 anni: lo sconcerto

Foto: Lapresse

Una storia terribile quella che arriva dalla provincia di Macerata, dove una donna di 77 anni si sarebbe suicidata mettendosi dentro il congelatore di casa. A trovarla in quelle condizioni, a Trodica di Morrovalle, sarebbero stati i suoi familiari, che subito avrebbero dato l'allarme, chiamando i soccorsi. I parenti, che volevano vederla in questi giorni di festa, si sarebbero presentati alla sua porta dal momento che lei non rispondeva mai al telefono.

Quando sono entrati in casa, i familiari dell'anziana avrebbero cercato la 77enne ovunque, ma senza successo. Poi la macabra scoperta, una volta aperto il congelatore. Lì avrebbero visto il corpo ormai senza vita della loro parente. I carabinieri avrebbero trovato una lettera della donna, rimasta sola dopo la morte del marito, avvenuta due anni fa: nello scritto, si sarebbe scusata con i familiari per il gesto e avrebbe lasciato alcune indicazioni per il funerale e le sue ultime volontà.

I soccorsi purtroppo non hanno potuto fare nulla per aiutare la signora: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Nel frattempo sono stati avvertiti anche i carabinieri della stazione locale. Sulla morte della 77enne, però, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di suicidio. E ad avvalorare la tesi è pure il biglietto lasciato dall’anziana.