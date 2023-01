Cesenatico, terremoto magnitudo 4.1: allarme in tutta la Riviera

26 gennaio 2023 a

Una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Cesenatico, a una profondità di 19 chilometri, ha messo in allerta la Riviera romagnola questa mattina alle 11.45. Si tratta della quinta scossa avvertita in poche ore dalla popolazione. Panico da Rimini fino a Ravenna e Forlì Cesena. In tanti hanno lasciato le proprie case o l'ufficio per riversarsi nelle strade. Poi è arrivata la conferma dall’Ingv.

La prima scossa – di magnitudo 3.2 - è stata registrata sempre a Cesenatico alle 5.44 del mattino. Poi, a questa sono seguite nelle prime ore della mattinata tre scosse. La seconda di magnitudo 2.1 con epicentro a Gambettola nell’entroterra della stessa Riviera, la terza di magnitudo 3.5 e la quarta scossa di magnitudo 2.1 sempre a Cesenatico. Stando a quanto si apprende dopo l’ultima scossa, come riporta il Corriere della Sera, sarebbero già iniziate le operazioni di evacuazione in diverse aree della zona, in particolare nelle scuole.

Nel frattempo, sarebbe già partita l’attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea specificatamente focalizzati sul patrimonio edilizio scolastico. Il programma delle verifiche prevede nell’immediato sopralluoghi nei plessi scolastici a cui faranno seguito le ricognizioni programmate da parte delle squadre già predisposte dei tecnici.