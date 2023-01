Palermo, riscaldamento guasto: bimba ricoverata in ipotermia

26 gennaio 2023 a

a

a

Una bambina di quinta elementare si è sentita male per il freddo in una scuola di Palermo. Pare che abbia iniziato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe. Dopo essere stata soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale per ipotermia. Dall'istituto fanno sapere che il riscaldamento è spento per un guasto e che da qualche giorno le temperature si sono abbassate notevolmente. I fatti, ricostruiti da PalermoToday, sono stati riassunti in una circolare della preside dell'istituto, Rosaria Corona: "Una bambina della classe quinta, a seguito di malore ed evidente tremore e intorpidimento delle gambe durante il normale svolgimento delle attività didattiche, è stata condotta in ospedale dagli operatori del 118, tempestivamente chiamati, e il genitore riferisce che i medici abbiano appurato che si sia trattato di ipotermia".

L'impianto di riscaldamento della scuola sarebbe fuori uso a causa di una perdita nelle fognature. "Questo mette in grave pericolo la salute degli studenti e delle studentesse che in queste giornate invernali sono costretti a trascorrere ore a scuola con temperature non adeguate - si legge ancora nella circolare della dirigente scolastica -. C'è il rischio, inoltre, che la costante fuoriuscita di acqua possa irrimediabilmente danneggiare le fondazioni dell'edificio". La preside avrebbe già sollecitato da mesi il ripristino dell'impianto.

A intervenire anche il segretario della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che ha espresso solidarietà alla dirigente scolastica, alla studentessa colpita dal malore e a tutti gli studenti che "nonostante l'abnegazione e l'enorme lavoro che svolgono ogni giorno si sentono spesso soli e abbandonati in trincea a combattere contro le inefficienze delle strutture edilizie scolastiche. Se il guasto c'è, ed è segnalato da tanto tempo, e accade un incidente, che altro c'è da fare, se non essere costretti a chiudere la scuola".