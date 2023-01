Alatri, sparatoria davanti al bar: 18enne clinicamente morto

31 gennaio 2023 a

Sconcerto ad Alatri, in provincia di Frosinone: è clinicamente morto il diciottenne Thomas Bricca, rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola nel centro storico della cittadina. Il giovane è stato trasferito d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma dove la sua attivià' cerebrale risulta assente. Per poter dichiarare la morte cerebrale è necessario aspettare le canoniche 48 ore. In questo caso i familiari del giovane potrebbero anche decidere per la donazione degli organi. Nel frattempo le indagini di carabinieri del comando provinciale di Frosinone seguono la pista dell'agguato a scopo di vendetta e non si esclude che il diciottenne possa essere rimasto coinvolto in qualche faida tra bande di giovanissimi.

"Ho il dovere di aggiornare la cittadinanza su quanto accaduto in serata ad AlatriI nei pressi dell'ex campo da basket sotto il 'Girone' - scrive su Facebook Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri -: un ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola e ora si trova ricoverato a Roma in gravi condizioni". "Siamo vicini alla famiglia del giovane rimasto ferito e stiamo attendendo aggiornamenti UFFICIALI sul suo stato di salute. Appena informato del terribile avvenimento, mi sono recato sul posto per essere aggiornato dalle Forze dell'Ordine, con cui sono tuttora in contatto. Poco fa, ho sentito anche telefonicamente il Prefetto. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza". "Già questa mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l'incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza - spiega Cianfrocca -. In questo momento provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari". (