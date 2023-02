Cicatrice "francese", terrore in famiglia: la nuova folle "sfida" nelle scuole

16 febbraio 2023 a

Preoccupa l'ultimo trend su TikTok: consiste nel farsi un graffio dritto sotto l'occhio. Un gesto autolesionistico, che pare sia arrivato anche nelle aule di medie e superiori. Si chiama "cicatrice francese" probabilmente perché la moda si è diffusa prima Oltralpe. E - come rivela Repubblica - si fa stringendo a forbice tra le dita la pelle delle guance, altezza zigomo, fino a farsi venire un livido.

Il trend avrebbe coinvolto ragazzi di dodici, tredici, diciotto anni, che si mettono in posa e scattano il selfie mostrando i segni della vittoria. Non sono mancati i commenti di chi si è indignato: "E io che le cicatrici ce l'ho vere?". L'allarme sarebbe partito proprio dalle scuole, dove quei lividi avrebbero insospettito gli insegnanti. In una scuola della periferia di Bologna, una ragazzina avrebbe ammesso: "È una sfida su TikTok, c'è il video tutorial che insegna come fare".

Secondo la psicoterapeuta Arianna Marfisa Bellini, sui social "c'è un effetto amplificatore. E questa è la parte preoccupante. Nell'adolescenza conta lo specchio: c'è la necessità di riconoscersi in un altro pari, si cerca la sfida, l'emulazione per sentirsi parte di un gruppo. I social agiscono su questo specchio e lo ingrandiscono: questo è rischioso". La preside di un'altra scuola di Verona, dopo aver scoperto questo trend, ha mandato una circolare ai genitori: "Invito le famiglie a vigilare sull'utilizzo della rete e a collaborare affinché si smetta di dare tanta importanza a contenuti di questo tipo". Qual è il rischio di questo gesto? Giampiero Girolomoni, primario di dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ha spiegato: "Anche quel pizzico può provocare danni estetici". Con la rottura dei capillari "l'inestetismo può rimanere sotto forma di macchie rosse-violacee".