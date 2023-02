Terremoto in Turchia, trovato morto Angelo Zen: si spengono le speranze

16 febbraio 2023 a

Dieci giorni dopo il terremoto in Turchia, è stato ritrovato il cadavere di Angelo Zen, il nostro connazionale disperso dal giorno della catastrofe. Una brutta notizia, data dal ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

"Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo dell'italiano disperso. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari", ha fatto sapere Tajani.

Si spengono così le speranze di ritrovare in vita il 60enne, tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria della provincia di Vicenza. Si trovava in Turchia per un viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, uno dei centri più duramente colpiti dal sisma. La sua famiglia aveva perso i contatti con lui dal 5 febbraio: la mattina successiva avrebbe dovuto incontrare un collega turco per una questione di lavoro. Ma il catastrofico terremoto ha spezzato la sua vita.

Il bilancio del sisma che ha colpito Turchia e Siria, ora, conta oltre 36mila vittime. Tra le poche buone notizie, quella di una ragazza di 17 anni estratta viva dalle macerie 248 ore dopo la prima scossa.