Meteo, temperature folli a Carnevale: Italia, cosa sta per accadere

18 febbraio 2023 a

Un’ondata di caldo anomalo per il periodo si sta per abbattere sull’Italia. Il fine settimana di Carnevale sarà addirittura bollente in alcune zone: sono attese temperature fino a 10 gradi sopra la media, soprattutto sulle Alpi occidentali. Addirittura le previsioni parlano di temperature in montagna simili a quelle che si registrano a luglio: splenderà il sole con lo zero termico altissimo fino a 3500 metri.

Per quanto riguarda le pianure, le proiezioni indicano un clima di 5-6 gradi superiore alla media di febbraio: praticamente una primavera anticipata in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno. L’anticiclone di Carnevale per gli esperti de IlMeteo.it è la conferma che i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e si basa sulle cosiddette “4 esse”, ovvero stabilità, sole, siccità e smog. Solo il sole non sarà presente ovunque nel corso di questo fine settimana caratterizzato dalle temperature anomale.

“Ritroveremo nubi a tratti compatte dalla Liguria alla Toscana - si legge su IlMeteo.it - lungo le coste tirreniche fino alla Campania e nubi basse in Val Padana. Sopra le nubi basse splenderà il sole, e porterà il caldo ‘bollente per il periodo’ sulle nostre montagne: scieremo in bermuda o bikini? Sicuramente lo zero termico a 3500 metri più che sorprendere scandalizza per il cambiamento climatico che l’uomo ha causato in modo più intenso negli ultimi 30 anni”.