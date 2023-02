Meteo, Giuliacci: "Weekend? Previsione incredibile sull'Italia"

17 febbraio 2023 a

Un vero e proprio quadro anomalo. Secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci, le cose in questo weekend che si sta per aprire potrebbero andare storte. In diversi sensi. Pioggia e vento da un lato, caldo eccessivo dall'altro. Un quadro che lo stesso Giuliacci su ilmeteogiuliacci.it definisce "incredibile". "Il quadro meteorologico a scala sinottica atteso nel weekend è presto detto. Una vasta area di alta pressione, coi massimi sulla Penisola Iberica, la Francia e pure buona parte del Mediterraneo avrà ovviamente grossi effetti diretti anche sull'Italia. La conseguenza tipica di queste situazioni è che si avranno temperature ben sopra le medie climatiche di riferimento. Già in questi giorni le massime risultano di 7-10°C oltre la media al Centro-Nord. Ma non è tutto. Il caldo si farà sentire sull'arco alpino, con lo zero termico che potrebbe sfiorare addirittura i 3000 metri di quota. Stiamo parlando di valori assolutamente fuori stagione: una sinottica meteo più tipica del mese di Giugno che non di Febbraio", spiega Giuliacci.



Poi nel dettaglio fa una previsione dettagliata su sabato e domenica: "Per quanto riguarda Sabato 18, c’è davvero poco da dire. Sole e mitezza per tutti, tranne alcune piccoli disturbi al Nord. Oltretutto, complice l'assenza di vento, riecco le nebbie. Con ogni probabilità, son destinate a tornare, specie dopo il tramonto e durante la notte, ma di giorno il sole, oramai piuttosto potente, riuscirà a dissolverle. Qualche debolissimo piovasco tra Liguria e Toscana settentrionale, ma con accumuli assolutamente irrisori. Per la giornata di Domenica 19 si confermerà l'alta pressione sul Bel Paese, ma con alcune cose da dire. Sicuramente, sarà piena Primavera in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori. In queste zone sarà facile superare i 17 gradi diffusi, ma con picchi locali forse persino di 20".