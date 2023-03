Napoli choc, Diana sparita e morta a 27 anni: cosa c'è dietro

02 marzo 2023 a

Scomparsa da qualche giorno, è stata ritrovata senza vita a 27 anni: Diana Biondi, che viveva a Somma Vesuviana, alle porte di Napoli, si sarebbe lanciata nel vuoto, in un dirupo vicino a un ristorante, dopo aver lasciato la sua borsetta accanto alla ringhiera. Il padre, la sera della scomparsa, lunedì scorso, aveva presentato una denuncia ai carabinieri.

I primi accertamenti - stando a quanto riporta il Mattino - confermerebbero l’ipotesi di suicidio, anche se al momento non c'è notizia di eventuali messaggi lasciati dalla ragazza alla sua famiglia. Il padre avrebbe raccontato ieri pomeriggio che la figlia era prossima alla laurea in Lettere Moderne. E non è escluso che questo abbia qualcosa a che fare col tragico gesto di Diana. Stando alle indagini dei carabinieri, infatti, pare che la 27enne, studentessa all'Università Federico II, non fosse in regola con gli esami. Uno sarebbe mancato all'appello: quello di Latino.

Nonostante questo, sembra che la ragazza avesse annunciato da tempo ai familiari che il giorno della laurea, per la discussione della tesi, era fissato a martedì. Sempre il Mattino riferisce che il giorno prima della data della presunta laurea, Diana sarebbe uscita di casa spiegando di dover consegnare una copia della tesi alla segreteria dell’Università. Erano circa le 11 e aveva detto che sarebbe tornata a casa per pranzo. Poi avrebbe detto di dover andare in biblioteca a Napoli e che per questo sarebbe rincasata più tardi. Da quel momento in poi nessun contatto.