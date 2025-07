Valle d'Aosta, "mi sono perso": precipita e muore escursionista di 15 anni

A quel punto, nella notte, sono partite le ricerche dei vigili del fuoco, che si sono mossi soprattutto con i droni, ma si sono concentrati fisicamente anche sui sentieri della zona insieme ai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano. Con loro c'erano gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e il Corpo forestale della Valle d’Aosta. Il corpo del giovane è stato individuato nelle prime ore del mattino da un elicottero che stava sorvolando la zona a circa 2000 metri. Intanto sono in corso le indagini sull'incidente, per capire cosa sia successo e che cosa abbia provocato la caduta e, di conseguenza, la morte del 15enne. La salma è stata recuperata e trasferita alla camera mortuaria di Aosta in attesa del riconoscimento.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 15enne si sarebbe separato dal resto della famiglia durante la gita in montagna uscendo dal sentiero. E a un certo punto sarebbe scivolato. Dopo la caduta, a causa dei traumi riportati, sarebbe morto sul colpo. Non è ancora chiaro, però, se il giovane sia uscito dal sentiero per tentare di accorciare il tracciato o se si sia perso. Insieme ai genitori e al fratello, il 15enne aveva intrapreso la salita della vetta che sovrasta Aosta. Poi, la separazione dal resto del gruppo sarebbe avvenuta durante la discesa. I familiari, giunti a valle nel frattempo, avrebbero continuato a rimanere in contatto con lui, fino a quando il giovane avrebbe smesso di rispondere. È stato allora che è partito l'allarme.