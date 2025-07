Meteo Giuliacci, arriva il ciclone Circe: chi sarà rovinato

Arriva il ciclone Circe sull'Italia: qualcuno gioirà per il brusco "crollo termico" atteso nei prossimi giorni, altri resteranno ancora ostaggio del caldo estremo e delle "notti tropicali". Altri ancora malediranno il meteo per l'incubo di vedersi i primi giorni di ferie rovinati da pioggia e temporali fortissimi.

L'annuncio arriva dal sito di Mario Giuliacci: "Dopo giorni di caldo intenso, all’orizzonte si intravede un peggioramento che porterà temperature più gradevoli sulla nostra penisola. Prima sulle regioni settentrionali e poi su Centro e Sud Italia". Tra poche ore, arriveranno dunque i primi effetti della perturbazione che ha già colpito il Regno Unito e che ora punta al Mediterraneo, passando dalla Francia. Saranno proprio Alpi, Prealpi e pianura padana settentrionale le prime aree a dover far fronte al maltempo.

Sul resto delle regioni, invece, "regnerà ancora l’anticiclone africano con punte che a Sud si spingeranno ancora sopra i 40°C", spiega Giuliacci. E per venerdì meglio prepararsi: "Il vortice ciclonico farà la sua entrata in maniera decisa su tutte le regioni del Nord portando anche un calo delle temperature. I fenomeni piovosi colpiranno prima i rilievi e poi gran parte della Pianura Padana. E’ possibile che il peggioramento raggiunga anche parte del Centro e della Sardegna".