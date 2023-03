Terremoto in Umbria, magnitudo 4.4: gente in strada a Perugia

09 marzo 2023 a

Una scossa si è verificata pochi minuti fa in Umbria, con epicentro a Umbertide e a una profondità di 2 chilometri. Il sisma è stato avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta gente è scesa in strada. Il terremoto, dunque, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo. Secondo le prime informazioni dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4.4. Al momento, comunque, non si registrano danni a persone o cose. La Protezione civile sta verificando tra i comuni del territorio eventuali conseguenze.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in Toscana: il presidente della regione Eugenio Giani ha infatti scritto su Facebook che il terremoto è stato avvertito nelle province di Arezzo e Siena.