Aereo troppo pesante, l'annuncio: "5 passeggeri devono scendere"

Richiesta allucinante su un volo di linea da Londra a Milano. La compagnia Ita Airways, a causa delle difficili condizioni meteo sulla rotta che prevede il passaggio sopra i grattacieli della City, ha chiesto a cinque passeggeri di scendere dall’aereo perché in sovrappeso di 500 chili. A raccontare la vicenda è stata la giornalista Alessia Tarquinio che, come riporta il sito del Corriere della Sera, ha anche dovuto tradurre dall’altoparlante in italiano la richiesta del personale del volo Az227 operato da German Airways in partenza dall’aeroporto di London City alle 13,45: "Ai volontari verrà dato un rimborso (250 euro). Ripeto servono quattro uomini e una donna che scendano", ha annunciato.

I passeggeri di fronte a queste parole sono rimasti attoniti. Ammutoliti. Qualcuno si è pure messo a ridere. Quindi la giornalista sportiva riprende il microfono e avverte tutti: "Se non escono fuori questi sei volontari decide Ita in base al costo del biglietto sostenuto. Quindi quelli che hanno pagato meno probabilmente resteranno qua". Alla fine l'aereo è riuscito ad atterrare a Milano con tre ore di ritardo dopo che sei persone che erano a bordo selezionate dalla compagnia aerea hanno accettato di scendere e di prendere il rimborso

