Sms-truffa, basta un clic: "Come ho perso tutti i risparmi"

La truffa del finto sms colpisce ancora: un'insegnante è stata derubata con questo metodo e solo dopo quattro anni è riuscita a recuperare 29mila euro. L'incubo, come racconta il Messaggero, è iniziato il 2 novembre del 2018, quando l'insegnante padovana, 50 anni, ricevette l'sms che ha dato il via al calvario. Si trattava di un messaggio nel quale un sedicente operatore di Poste Italiane la invitava a verificare e confermare i suoi dati entro 24 ore in virtù di una normativa europea.

Quel giorno la donna seguì le indicazioni del finto operatore, visto che erano apparse nella consueta chat delle Poste, e cliccò sul link allestito dagli hacker. In un attimo si ritrovò con il conto svuotato di 39mila euro. In pratica, erano state fatte delle operazioni mai autorizzate dalla diretta interessata. Ora la truffa del finto sms sta raggirando migliaia di correntisti sia di banche prestigiose, come Intesa e Bper, sia di Poste in tutta Italia.

Per fortuna, comunque, a più di quattro anni di distanza dalla truffa, l’insegnante si è presa una piccola rivincita dopo il pronunciamento dell’Arbitro bancario finanziario, che ha recepito le richieste della donna e ha intimato a Poste Italiane di restituire 29mila euro, dato che 10mila le erano già stati accreditati.