Courmayer, uno sciatore morto e uno disperso: il dramma dopo la valanga

Uno sciatore morto e uno disperso: questo per ora il bilancio della valanga a Courmayer. La tragedia è avvenuta nel canalone del Vesses, in val Veny. Il corpo senza vita di uno dei due sciatori travolti è stato individuato e portato a valle. Il medico ne ha constatato il decesso. Le ricerche nella parte centrale del canale non sono possibili a causa del pericolo elevato che non consente operazioni in sicurezza. Si sta operando perciò un tentativo con un secondo elicottero. In caso di esito negativo, le operazioni saranno sospese e riprenderanno, se le condizioni meteo lo permetteranno, nella giornata di domani. L'allarme è partito intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco.

Altri due sciatori, invece, sono stati trovati in buone condizioni. E sarebbero stati proprio loro a riferire degli altri due. Il gruppo proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca, intanto, vanno avanti. Mentre in un primo momento non era stato possibile far avvicinare un elicottero all'area interessata dall'incidente per via del maltempo, ora invece, vista la temporanea schiarita, il Soccorso alpino valdostano proverà un avvicendamento in elicottero.

Intanto sul posto sono già giunte nelle scorse ore due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e medici. Questi sono arrivati sul luogo della valanga via terra, utilizzando gli impianti sciistici di risalita. L'intervento - come hanno fatto sapere dalla centrale del soccorso - è reso difficile non solo dalle condizioni meteorologiche, ma anche dall'instabilità del manto nevoso.