Pizzaballa non eletto Papa? La reazione della madre

C'è chi gioisce per l'elezione di un Papa, e chi invece per una mancata elezione. Dipende tutto dai punti di vista. Del secondo gruppetto, fa certamente parte Maria Tadini, la mamma di Pierbattista Pizzaballa. Il cardinale siciliano, poco prima dell'inizio del Conclave, era considerato da tutti i bookmakers come uno dei più papabili. Ma lo Spirito Santo ha preso un'altra strada. Non in direzione Sicilia, ma al contrario Chicago. Il primo Pontefice a stelle e strisce.

"Meno male...", è stato il commento a caldo della signora Pizzaballa. La mamma del cardinale, intercettata dai cronisti nella sua casa in provincia di Bergamo, aveva anche ipotizzato il nome di suo figlio in caso di fumata bianca a suo favore: "Lucio". Un dettaglio non da poco, dato che era proprio il nome del fratello scomparso tempo fa.