Abusi del 1° maggio? Rispediti a casa gli stranieri accusati

Per i tre sono immediatamente scattate le verifiche dell’ufficio immigrazione, che ha proceduto ad annullare i percorsi di regolarizzazione. I giovani infatti erano entrati in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio. L’istruttoria immediatamente avviata, conclude il Viminale, si è conclusa con l’emissione del provvedimento di trattenimento del questore presso il cpr. A seguito della convalida del giudice, nel pomeriggio di oggi, sono stati espulsi con procedura immediata e rimpatriati. Una reazione repentina da parte dello Stato che rispedisce "a casa" chi non rispetta le regole del nostro Paese.