Fedez in tribunale: "Cachet alto, spesa bassa"

Fedez è stato ascoltato in tribunale in merito alla strage di Corinaldo, che è costata la vita a cinque adolescenti e a una madre di 39 anni. La tragedia si è verificata nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra, dove si sarebbe dovuto esibire Sfera Ebbasta. Prima che iniziasse l’evento, qualcuno ha trovato divertente spruzzare spray al peperoncino in un locale sovraffollato: si è generato il panico e nella calca che ne è seguita sono morte sei persone.

Fedez si è presentato in aula per testimoniare al processo bis per la strage di Corinaldo, con i giudici che sono chiamati a esprimersi sulle presunte responsabilità per la sicurezza e le carenze strutturali del locale. Qui Fedez si è esibito due volte in dj-set, nel 2015 (486 biglietti venduti) e nel 2016 (586 biglietti). Ai pm e ai legali di difesa e parte civile ha detto di non avere memoria delle condizioni della discoteca all’epoca in cui lui si era esibito.

Fedez si è però espresso chiaramente a proposito del prevedibile sovraffollamento del locale: “Cachet alto, spesa bassa per i biglietti (20 euro) e capienza limitata (500 posti)”. Quella sera si sarebbe dovuto esibire il popolarissimo Sfera Ebbasta, che a sua volta sarà chiamato a testimoniare nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 marzo. I pm hanno ricordato che per quell’esibizione era stato pattuito un compenso di 17.500 euro.