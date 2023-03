Fedez, un anno dopo il tumore: la foto che dice tutto

23 marzo 2023 a

È passato un anno esatto da quando Fedez è finito sotto ai ferri per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas. Un anniversario importante per il rapper, che ha deciso di racchiudere il suo stato d’animo in una foto pubblicata nelle storie di Instagram: “Un anno fa mi operavo. Oggi sono con la mia bimba a festeggiare il suo compleanno”. La piccola Vittoria compie infatti tre anni e Fedez è al suo fianco.

Tra l’altro il rapper sta uscendo da un momento molto particolare. Dopo il Festival di Sanremo e la piccola crisi, subito rientrata, con Chiara Ferragni, non è passata inosservata la forte balbuzie di Fedez in occasione di alcune uscite pubbliche. I suoi fan si sono immediatamente preoccupati e così il rapper, dopo essersi preso il suo tempo, ha deciso di fare chiarezza: “Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in modo libero”.

“Avendomi dato degli effetti collaterali molto forti - ha spiegato Fedez - l’ho dovuto sospendere in modo repentino e questo mi ha creato un effetto rebound: oltre a darmi un annebbiamento importante a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, delle sensazioni di vertigini molto forte, nausea che mi hanno impedito di svolgere il mio lavoro”.