Fedez provoca: "Ong? Mi compro una nave, voglio spaventarli"

Ce lo aspettavamo. Dopo lo show vergognoso a Sanremo 2023 in cui Fedez ha attaccato a testa bassa il governo Meloni, adesso il rapper passa dalle parole ai fatti. A quanto pare Federico Lucia vuole sfidare il governo sul fronte migranti mettendosi alla guida di una Ong oppure partecipando a una missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Per capire i suoi progetti futuri, bisogna partire da una delle ultime puntate del Muschio Selvaggio, il video-podcast condotto proprio da Fedez.

Ospite della puntata è Cecilia Strada e dunque l'argomento Ong è del tutto inevitabile. Fedez, come sottolinea ilgiornale.it, ha immediatamente cavalcato l'argomento per parlare dei suoi piani: "Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare". Poi Cecilia Strada annuncia che la nave ResQ tornerà a breve in mare, tra qualche settimana. La nave di Emergency dunque si andrà a posizionare nel Mediterraneo centrale per seguire le rotte dei migranti (e dei loro scafisti).

E proprio su questa nuova missione è intervenuto anche Fedez che ha promesso alla Strada di partecipare alla missione. "Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità", ha aggiunto il rapper. Insomma tutto è pronto: Fedez sfida ormai a viso aperto Meloni, Salvini e Piantedosi.