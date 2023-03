Terrore in Molise, forte scossa di terremoto. E trema mezzo Sud Italia

29 marzo 2023 a

Un forte terremoto, pari a magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri - martedì 28 marzo - a due chilometri da Montagano, un paese di 1086 abitanti in provincia di Campobasso, Molise, a una profondità di 23 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni di Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido, oltre che nella stessa Campobasso, dove centinaia di persone sono scese in strada. Attimi di terrore anche in Abruzzo, Campania e Puglia.

I vigili del fuoco fanno sapere che al momento non sono state registrate richieste di soccorso, segnalazioni di crolli o danni alle persone. Anche la Protezione Civile del Molise ha comunicato che, dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia, non risultano al momento feriti o situazioni di criticità per edifici.

"La gente è uscita di casa di corsa, c’è un grande spavento anche per la frana del 2017 che ha compromesso già la stabilità della parte alta del paese", ha affermato il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, durante un sopralluogo con il tecnico del municipio per verificare eventuali crolli che al momento non sono stati registrati. "Da un primo giro sembrano non esserci danni se non di lievissima entità. Tanto spavento ovviamente", aggiunge sui social Marco Giampaolo, il sindaco di Ripalimosani.

A Campobasso, parcheggi e aree di sosta sono stati riempiti nel giro di poche decine di minuti da residenti che hanno preferito pssare la notte fuori di casa. Sui social, tantissimi i commenti degli utenti che sono stati svegliati dalla scossa di terremoto.