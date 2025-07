Terremoti e alluvioni, con i tubi Innocenti quattro neo designer rivoluzionano il post emergenza

Un’idea semplice, ma potentissima. Un progetto che risolve un problema ancora irrisolto dell'accoglienza delle persone colpite da eventi naturali, come terremoti e alluvioni, che può essere messo a disposizione in tempi brevissimi e con pochissimo denaro anche in scenari di guerra dove devono essere allestiti ospedali da campo o strutture per l'accoglienza degli sfollati. Si chiama VIVO e porta la firma di Tommaso Cavalli, Chiara Gorni Silvestrini, Sofia Lipoli e Andrea Lombardi, quattro giovani designer formatisi allo IED di Milano che con questa tesi di laurea hanno conquistato una commissione composta da docenti e professionisti di chiara fama concordi nel ritenere il dispositivo modulare - economico e replicabile - una soluzione concreta all'accoglienza dignitosa di chi si ritrova da un momento all’altro senza casa e senza più una comunità attorno. VIVO, a detta della commissione presieduta da Giacomo Bertolazzi, docente di Product design e coordinatore generale della Scuola di Design IED Milano, non solo è un progetto di interior, ma anche un prodotto di design in senso pieno, capace di affrontare le urgenze sociali del presente con uno sguardo lucido e umano.

“Sentivamo l'urgenza di confrontarci con un problema reale e sociale. In quanto interior designer, la nostra formazione ci spinge a trovare soluzioni che vadano oltre l'estetica dello spazio, mettendo al centro l'esperienza umana. Progettare significa ascoltare i bisogni, osservare i contesti e rispondere con consapevolezza. Volevamo quindi che il nostro progetto avesse un impatto concreto, capace di migliorare davvero la vita delle persone, soprattutto nei momenti più drammatici”, hanno spiegato i neo designer alla commissione - composta tra gli altri dal relatore Davide Angeli, dalla correlatrice Veronica Ferrari, dall’assistente Maria Luna Ruggeri e dalla coordinatrice della tesi Silvia Roth - sottolineando che quella che stiamo vivendo è un’epoca in cui il cambiamento climatico è una realtà concreta, e in Italia il rischio sismico e le alluvioni rappresentano le emergenze più urgenti. Ma più dei numeri, a muovere i neodesigner è la consapevolezza che i disastri naturali non distruggono solo edifici, ma anche relazioni, abitudini, senso di identità.