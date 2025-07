Meteo Giuliacci, "come difendersi dal caldo estremo". Poi...

Le temperature, in quasi tutte le città d'Italia, toccheranno punte di 37-38°C nei prossimi giorni, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci meteogiuliacci.it. L'ondata di caldo insisterà soprattutto nelle zone interne e nelle pianure. In particolare, in Sicilia e Sardegna sono attese punte fino a 40°C; e anche in Puglia le massime potrebbero avvicinarsi a questi valori. Livelli critici, poi, si registreranno pure a Roma, Firenze, Bari, Catania e Palermo.

Ma quanto durerà questo caldo africano? Al Sud si continueranno a toccare punte di 42-45 gradi fino a sabato 26 luglio, quando è atteso l'arrivo del Ciclone Circe su buona parte dell'Italia, Mezzogiorno compreso. La perturbazione porterà con sé un calo termico di circa 10 gradi oltre a forti rovesci. Qualche pioggia, in realtà, ci sarà già oggi, giovedì 24 luglio, soprattutto sulle Alpi e al Nord-Ovest. Il maltempo, poi, stando alle mappe meteo, caratterizzerà anche la giornata di venerdì 25, sempre al Nord e su parte del Centro. Allo stesso tempo si registrerà un primo calo termico, oltre a qualche isolato rovescio anche al Sud durante il weekend. Circe, però, sarà solo una tregua: un'altra ondata di calore dal Maghreb non è esclusa da qui ad ottobre.