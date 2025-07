Chieti, ultima follia del Pd: "Via la bandiera nazista dal museo della guerra"

È una magnifica ossessione, e per guarire, invece del lettino dello studio del dottor Sigmund Freud, è meglio il Senato col ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Altro che taccuino e la riservatezza professionale, meglio la massima pubblicità mediatica, perché col buttarla in caciara qualcosa ci esce sempre. È più forte di loro: vedono quello che non c’è e pretendono di convincerne tutti, e quando gli altri non ci credono salgono più in alto per urlare più forte, perché a sinistra qualcuno che ascolta si trova sempre. Il senatore Michele Fina (Pd), già autore di un’interrogazione sull’Operazione Quercia dei paracadutisti tedeschi sul Gran Sasso il 12 settembre 1943 per liberare Mussolini, finita in precipitosa e imbarazzata ritirata (l’interrogazione, non l’operazione), ci riprova in soccorso dei quattro moschettieri del gruppo consiliare di opposizione di Orsogna, Chieti, che da settimane strepitano con la fideistica crociata progressista contro la croce uncinata al Museo della guerra (e dove, se no?). Bandiera esposta sopra cimeli e reperti militari tedeschi.

Bandiera del Terzo Reich, non del Partito nazista: la differenza non è da poco, ma non abbastanza da non far tracimare le onde retorico-ideologiche dei dilettanti della storia su richiami a fascismo e nazismo, ferita ai valori democratici e costituzionali, e altra paccottiglia spacciata per oro zecchino di impegno democratico. La questione, già ampiamente dibattuta in Consiglio comunale, è rientrata nell’armadio delle bagatelle e dei battibecchi politici di provincia, abbastanza stantii e pure patetici. Ma dopo aver pure messo in croce (non necessariamente uncinata) i ricercatori dell’Associazione Erma che hanno fornito i loro reperti storici per poter aprire un museo dedicato alla memoria delle tremende pagine del 1943-1944 - e della battaglia tra paracadutisti tedeschi e fanteria neozelandese che provocò un bagno di sangue e la quasi totale distruzione della cittadina - quattro consiglieri hanno pensato bene di “ricorrere a papà”. Che ha subito spalancato le braccia amorevoli.