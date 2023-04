25 Aprile, Ignazio La Russa "non invitato": la decisione dell'Anpi

01 aprile 2023 a

Alla faccia della "pacificazione". Alla manifestazione nazionale del 25 aprile a Milano, si apprende, non sono stati invitati a parlare dal palco né il presidente del Senato, Ignazio La Russa, né quello della Camera, Lorenzo Fontana. Per inciso, non è una assoluta novità: dal palco, in passato, parlarono Laura Boldrini nel 2013 e Pietro Grasso nel 2017.

Ovvio però che il mancato invito di La Russa, dopo le polemiche per le frasi sull'attentato di via Rasella a Terraverso, il podcast di Liberoquotidiano, assume un significato diverso. "La seconda carica dello Stato - ha attaccato il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati - dovrebbe essere un punto riferimento per tutti, unire il Paese non per dividerlo e lui sta facendo un'azione divisiva denigrando la resistenza che invece è stato un moto unitario di tutti i partiti e di popolo che ci ha liberato dal nazifascismo, ha restituito la libertà a tutti". La Russa, per inciso, si è scusato "con chi si è sentito offeso. Ho sbagliato a non parlare dei soldati nazisti", ha spiegato in riferimento a quanto detto a Terraverso. Ma all'Anpi non basta.

Cenati infatti aggiunge: "È chiaro che al corteo partecipa chiunque vuol partecipare" e quindi "tutti sono benvenuti" anche e soprattutto perché "vogliamo che il 25 aprile sia una manifestazione partecipata e non divisiva. Non è una cosa di parte". E anche per questo a parlare dal palco non sono tradizionalmente invitati esponenti del governo "di qualsiasi coalizione siano". Insomma, le prime cariche dello Stato non vengono sempre invitate.

Eppure, sul palco, interverranno Beppe Sala, il sindaco di Milano, lo stesso Cenati, il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, il segretario della Cisl Luigi Sbarra, la presidente nazionale dei partigiani cristiani Mariapia Garavaglia, quello dell'Aned, l'associazione ex deportati, e sarà proiettato su un maxischermo l'intervento del partigiano Aldo Tortorella, deputato ed ex presidente del Pci che il 10 luglio compirà 97 anni. Di nomi e di invitati, insomma, ce ne saranno parecchi. Non La Russa e Fontana, ma scommettiamo che nessuno, a sinistra, avrà nulla da eccepire.