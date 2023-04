Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis: il motivo della scelta

07 aprile 2023 a

Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta a causa del freddo intenso di questi giorni. Dunque, anche se a distanza, si unirà alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. Con questa comunicazione la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice non prenderà parte fisicamente alla Via Crucis di questa sera.

Solo qualche giorno fa, Bergoglio è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato a causa di una infezione respiratoria. "Sono ancora vivo, non ho avuto paura", aveva detto fuori dall'ospedale ai giornalisti presenti. Poi aveva dedicato un pensiero anche al personale sanitario che lo ha assistito: "Ho sentito tanta tenerezza, tra gli infermieri, i medici, c'è tanta tenerezza con i malati, che sono capricciosi, tutti. Ammiro tanto la gente che lavora qui, ho visto con quanta tenerezza si prendono cura dei bambini".

Oggi, invece, nella giornata del Venerdì Santo nella quale si commemora l'uccisione del Cristo, il Papa su Twitter ha scritto: "Gesù sulla croce non si lascia andare alla disperazione, ma prega e si affida al Padre. Nell'abbandono continua ad amare e perdona i suoi crocifissori. Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per i tanti 'cristi abbandonati'".