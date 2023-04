Berlusconi, lo sfogo di Zangrillo: "Ho detto tutto. Mi girano i c***"

10 aprile 2023 a

Da mercoledì, Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva, colpito da polmonite e leucemia mielomonocitica cronica. Ma le condizioni del leader di Forza Italia sembrano essere in lieve miglioramento, per quanto sulla vicenda ci sia il massimo riserbo.

In serata erano poi trapelate indiscrezioni secondo le quali il Cavaliere per la prima volta dal ricovero in terapia intensiva "si sarebbe alzato dal letto e seduto in poltrona", per poi sottoporsi ad alcuni "esercizi respiratori". Indiscrezioni poi seccamente smentite da fonti del San Raffaele: "Non scherziamo. È in terapia intensiva", hanno precisato.

E ancora, viene dato conto del buonumore di Berlusconi, il quale avrebbe anche espresso la volontà di tornare a casa al più presto. Nel corso della giornata di oggi, lunedì di Pasquetta, 10 aprile, l'ex premier ha ricevuto anche le visite di Fedele Confalonieri e del fratello, Paolo Berlusconi, i quali hanno lasciato il San Raffaele poco prima delle 16.30

E nel corso di questa giornata, si registrano anche le parole di Alberto Zangrillo, medico curante di Berlusconi, il quale è stato intercettato dai giornalisti intorno alle 18.30. Sulle condizioni di Berlusconi ha tagliato cortissimo: "Quello che dovevo dire l'ho detto", ha affermato ai giornalisti confermando il bollettino medico diffuso nel corso della mattinata. Poi, una battuta sul Genoa, di cui è presidente: "Il Genoa ha pareggiato. Mi girano i c***", ha sbottato Zangrillo, che è riuscito a trovare il tempo per guardare la partita.