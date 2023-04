Udine, tank in stazione: attimi di panico, cosa state vedendo

16 aprile 2023 a

Attimi di stupore, paura e spiazzamento a Udine. Già, perché nella stazione ferroviaria della città in Friuli Venezia Giulia ecco che i passeggeri si sono imbattuti in quello che potete vedere: un lungo convoglio che trasportava decine di carri armati.

Il treno è stato filmato dai presenti con i loro smartphone mentre transitava lungo lo scalo a velocità molto ridotta. Ovviamente le immagini hanno preso a rimbalzare sui social alla velocità della luce. Secondo quanto si è appreso, i tank fanno parte di uno dei pacchetti di aiuti forniti dall'Italia all'Ucraina invasa dalla Russia di Vladimir Putin.

Nel dettaglio, secondo le valutazione del video fornite dagli esperti, sul treno ci sarebbero stati i carri semoventi M109 da 105 mm, i quali però sembravano essere stati spogliati delle insegne identificative.

Successivamente il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, interpellato da RaiNews, ha spiegato che si tratta di "semoventi di artiglieria su cingoli" diretti proprio in Ucraina. E ancora, ha confermato che i tank fanno parte del pacchetto di aiuti militari "deliberato dal governo precedente e che vengono consegnati questa settimana". I mezzi sono custoditi in depositi italiani e, una volta arrivati in Ucraina, prima di essere rimessi in esercizio dovranno essere revisionati.